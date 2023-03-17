Про хитрую синицу, жадную кабаргу и глупого хана. Пять алтайских сказок, которые стоит прочесть детям

Altapress.ru углубился в народные сказания алтайского писателя Павла Кучияка, который писал как маленькие, так и большие сказки про хитрую синицу, жадную кабаргу и глупого хана.

Страшный гость

Автор: Павел Кучияк.

История рассказывает о барсуке, который испугался странного шума и побежал собирать когтистых зверей со всего Алтая, чтобы помогли ему узнать — кто же незванный гость. Но когда все оказались на месте, то сами отправили барсука рыть яму, чтобы увидеть «страшного гостя». Им оказывается белый заяц.

Барсук. ru.wikipedia.org

Звери стали высмеивать хозяина норы за его трусливость. Когда заяц проснулся и увидел всех, то прыгнул от испуга барсуку на лоб и оставил на нем белые следы, которыми в итоге барсук потом даже хвастался.

Диль-кель

Автор: Павел Кучияк

Когда-то все птицы жили в теплых краях. А на Алтае щебетали только реки, чью песню услышали южные птицы и решили узнать, что за радость случилась в тех землях. Беркут отправил синицу на Алтай.

Большая синица. Евгений Богинский , «Усынови заказник».

Когда кроха оказалась там, то увидела красоту просторов, цветы маральника в снегу и забыла: кто она и зачем сюда прилетела. Когда беркут с другими птицами прилетел, то накинулся на синицу с расспросами, почему она не позвала всех остальных сюда. Синица сказала, что здесь бушуют снега, а она все повторяет «диль-кель», призывает весну. Чтобы никто не прознал об обмане, синица раньше всех птиц начинала весеннюю песнь.

Хан Сары-каан

Автор: Павел Кучияк

Сказка повествует о хане Сары-каане, который был очень богат, но не мог отличить черное от бурого и горькое от сладкого. Однажды он подзывает своего раба, чтобы тот узнал, кто родился у его жены. Слуга узнает, что появилась девочка и не знает, как об этом сообщить хану, ведь как бы он не пытался соврать — ему отрубят голову. В итоге он говорит правду, но хан все равно приказывает лишить его головы.

Традиционная одежда алтайца. ru.wikipedia.org

Неожиданно на голову правителя садится перепелка и хан приказывает поймать птицу слуге. Тот тянется рукой, но господин дает ему кувалду. Раб так и не осмеливается перечить приказу.

Корова и звезды

Автор: Павел Кучияк

Было время, когда конь с коровой считались чуть ли не родней. Пошли два друга за алтын-травой. Корова предлагала коню, а конь уступал корове.

Однажды корова увидела созвездие Улькер (созвездие Плеяд) в прохладном овраге долины. Конь предложил придавить звезды к земле сам, но корова хотела быть первой. Дядя-конь отговаривал ее, но та не послушала и напрыгнула четырьмя копытами на спящие звезды.

Животноводство. Корова. СС0

Они проснулись и зашипели. Коровьи копыта треснули пополам, а созвездие улетело в небо. С этого дня конь перестал считать корову своей родней и не общался с ней.

Сто умов

Автор: Павел Кучияк

Как-то хвасталась лиса перед журавлем, что у нее четыре лапы, 36 зубов и 100 умов, а у журавля нет зубов, две ноги и один ум. Он оскорбился, вытянул шею и увидел охотника.

Журавль сказал об опасности лисице и та дала деру в барсучью нору, а журавль за ней. Охотник их заметил и начал подкапывать нору.

Белые журавли Открытые источники в интернете

Журавль просил лису пораскинуть 100 умами и найти решение проблемы, но та отвечала что все ее умы в разные стороны бегут. В итоге охотник схватил журавля, который притворился мертвым и полез за лисой. После того, как он пристреливает хищницу и оборачивается, журавль уже парит в небе, пораскинув умишком.

Кабарга-лакомка

Автор: Павел Кучияк

Тонконогая кабарга приходила каждый вечер слушать сказки стариков. Однажды утром она увидела возле костровища казан с молоком и выпивала половину.

Когда старики увидели, пропажу то стали думать, кто бы это мог быть. На следующую ночь животное снова приходит и выпивает половину казана. После этого старик со старухой рассердились и подняли казан на колья. В очередную вылазку кабарга уже не может дотянуться до казана и бьет по нему копытом — часть проливается на нее, оставляя белые пятна, которые она так и не смогла стереть со своей шкуры.