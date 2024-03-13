Пробки сковали Барнаул утром

Так, самые большие заторы наблюдают на ул. Попова и Павловском тракте.
Также движение затруднено на ул. Юрина, пр. Строителей и площади Октября.
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В девятибалльных пробках стоят автомобили на дорогах города, сообщает 2ГИС.
Так, самые большие заторы наблюдают на ул. Попова и Павловском тракте.
Также движение затруднено на ул. Юрина, пр. Строителей и площади Октября.
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