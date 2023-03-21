21 марта
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Жизнь

Проблем с вывозом мусора в Рубцовске не увидели в минстрое Алтайского края

Несмотря на продолжающиеся жалобы рубцовчан, в минстрое Алтайского края считают, что сейчас в городе нет никаких сбоев с вывозом мусора, передает «Банкфакс».

Мусор в Рубцовске.
Мусор в Рубцовске.
"Вести Алтай"

На официальный запрос в ведомстве ответили, что несвоевременно мусор в Рубцовске вывозили только в январе. И то якобы из-за внешних причин, не зависящих от регоператора, — неочищенных дорог, погоды и прочего.

На городском сайте есть сообщение, что местные чиновники с представителями минстроя объезжали места скопления мусора и не заметили нарушений.

По их словам, регоператор соблюдает график вывоза твердых коммунальных отходов, как и требование, что баки должны опустошать не реже раза в день.

Мусор в Рубцовске.
Мусор в Рубцовске.
«Банкфакс»

Однако жители Рубцовска продолжают указывать на проблемы со стихийными свалками вокруг переполненных мусорных контейнеров и присылать фотографии беспорядка.

Напомним, ранее жители Рубцовска пожаловались, что их город превращается в свалку. Рубцовчане возмущены стоящими у дорог переполненными мусорными контейнерами. По их словам, регоператор регулярно нарушает график вывоза ТКО.

В начале февраля прокуратура Алтайского края начала проверки из-за многочисленных жалоб, но ее итоги все еще неизвестны.

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