Проблемный стационар в алтайском селе продолжит работать

Круглосуточный стационар в селе Сычевка Смоленского района вызвал много вопросов у краевого минздрава, но о его закрытии речь больше не идет.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года койки стационара хочет забрать Смоленская ЦРБ. Это обусловлено стандартами: в учреждении такого типа должен быть дежурный врач, а в Сычевке его нет уже много лет.

Председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев заявил, что к стационару есть «серьезные замечания как со стороны министерства здравоохранения Алтайского края, так и со стороны жителей села Сычевка и прилежащих сел», но закрывать его не будут.

Более того, минздрав изначально не собирался этого делать.