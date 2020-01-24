Проблемный стационар в алтайском селе продолжит работать

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года койки стационара хочет забрать Смоленская ЦРБ. Это обусловлено стандартами: в учреждении такого типа должен быть дежурный врач, а в Сычевке его нет уже много лет.
Председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев заявил, что к стационару есть «серьезные замечания как со стороны министерства здравоохранения Алтайского края, так и со стороны жителей села Сычевка и прилежащих сел», но закрывать его не будут.
Более того, минздрав изначально не собирался этого делать.
«Я обсудил данную тему с заместителем министра здравоохранения Алтайского края Владимиром Лещенко. Сегодня есть уверенность, что стационар будет продолжать работу в круглосуточном режиме, но в несколько ином формате, при котором качество обслуживания жителей улучшится», — цитирует Лазарева пресс-служба АКЗС.