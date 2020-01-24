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Жизнь

Проблемный стационар в алтайском селе продолжит работать

Круглосуточный стационар в селе Сычевка Смоленского района вызвал много вопросов у краевого минздрава, но о его закрытии речь больше не идет.

Врач, больница.
Врач, больница.
CC0

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года койки стационара хочет забрать Смоленская ЦРБ. Это обусловлено стандартами: в учреждении такого типа должен быть дежурный врач, а в Сычевке его нет уже много лет.

Председатель комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев заявил, что к стационару есть «серьезные замечания как со стороны министерства здравоохранения Алтайского края, так и со стороны жителей села Сычевка и прилежащих сел», но закрывать его не будут.

Более того, минздрав изначально не собирался этого делать.

«Я обсудил данную тему с заместителем министра здравоохранения Алтайского края Владимиром Лещенко. Сегодня есть уверенность, что стационар будет продолжать работу в круглосуточном режиме, но в несколько ином формате, при котором качество обслуживания жителей улучшится», — цитирует Лазарева пресс-служба АКЗС.

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