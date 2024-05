Пробудить совершенство. Масштабным творческим вечером для женщин открылся юбилейный сезон в шатре «Монблан»

На сцену в знаменательный вечер вышли женщины, которые шли к этому моменту всю жизнь и наконец смогли осуществить свою мечту. Каждая из них имела выразительный навык, потрясающий талант или яркий потенциал, которые раскрылись благодаря поддержке женского клуба «Совершенство», партнерам события и звездному жюри.

Соорганизаторами события стали Анастасия Герасимова, артистка государственной филармонии Алтайского края, и София Владимирова — бизнес-стратег, продюсер личного бренда, основатель PR-агентства Personal Style (с англ. индивидуальный стиль) и журналист. Ведущая — бессменная Соня Сапрыкина.

Вечер начался с велком-встречи под живую музыку от Алексея Герасимова. На площадке можно было сделать эстетичные фотографии, попробовать интересные техники самопознания от бренда «Энергия природы» и испытать новейший аппарат для диагностики кожи и волос Aramo Smart (Арамо смарт) под наблюдением врача трихолога и дерматолога Марии Шукшиной.

Здесь же был парфюмерный бар от Натальи Леонтьевой — коллекционера и основателя парфюмерного бара Mariposa. Свечи ручной работы от Анастасии Солоян и бренда Natural Candle (с англ. натуральная свеча). Уникальная по составу натуральная косметика «Сады Алтая» с основой из бетулина и родиолы розовой — ее, кстати, можно было попробовать, получив в подарок пробники. А также насыщенный хлорофиллом сок «Витграсс», который придает ощущение бодрости и активности. Конечно, не обошлось без фуршета от шатра «Монблан» и коктейль-бара.

Затем десять участниц клуба «Совершенства» начали свои творческие выступления.

Первой на сцену вышла Татьяна Мельник, стилист-имиджмейкер, которая представила собственную коллекцию образов-визуализаций архетипов.

Супруги Ирина и Денис Зябловы исполнили чувственную песню о чистой любви. Ирина — мама четверых детей и жена, которая сумела вдохновить мужа выйти на сцену вместе с ней.

Два очаровательных доктора нового времени, представительницы холистический медицины, последователи индийской и английской школы и врачи-гомеопаты Наталья Колчан и Клавдия Шахматова показали миниатюру «Аптека счастья» на стихи Эдуарда Асадова. Их миссия — помощь в обретении гармонии души и тела, экологичное исцеление через гомеопатию.

Алеся Никулина представила фешн-шоу «Утро в Париже» вместе с французским брендом «Эвона». Главным в представлении Алеси было стремление передать суть одежды, как проявление себя в этом мире, как способ продемонстрировать женственность и любовь в деталях.

Наталья Кайзер, ментор личного бренда в команде AzarenokPRO (АзаренокПРО) из Москвы и создатель собственной корпорации брендов, продемонстрировала номер «Сила предков — сила бизнеса». История Натальи — о том, как развивать и масштабировать бизнес с помощью личного бренда. Всем гостям от Натальи достался чудесный сюрприз — 30-минутная онлайн-консультация.

София Владимирова и телеведущая проекта «Просто стиль» на телеканале «Россия 24» Юлия Шадрина устроили коллаборационный показ бренда одежды «Женщина Совершенство». По-мнению авторов проекта, женщина-совершенство — это та женщина, которая опирается не на шаблоны и стереотипы, а на собственные ценности. Которая ценит свободу своего проявления, имеет собственный стиль и индивидуальность.

Екатерина Лачкова, риэлтор, который развивает в Барнауле флиппинг, мама двоих подростков, показала выступление о трансформации женских состояний из девочки в женщину и рассказала, как со временем раскрывается женская суть, и как ее воспринимает мужчина.

Завершила чреду выступлений Алена Колесникова, визуальный артист и художественный видеограф, с номером «Так же как и все», который рассказал о цене женского успеха.

Номера оценивали звездные судьи. Хэдлайнером вечера и председателем совета жюри стала Наталья Конотопская, стилист топовых проектов телеканала ТНТ и победитель мировой Fashion-премии в Нью-Йорке.

В совет также вошли руководитель компании AVTOFORMULA (Автоформула) — Лидия Некрасова, собственница косметической компании «Сады Алтая» — Виктория Русакова, маркетолог клиники красоты и здоровья ВВМедикал — Анжелика Ященко, маркетолог модного бренда одежды, белья и носочно-чулочных изделий Conte (Контe) — Елена Иконникова и создатель «Академии моды и стиля New Style» (с англ. новый стиль) и модного бренда одежды NS Brand — Наталья Степанова.

Открытие 10-го, юбилейного сезона в шатре «Монблан». Фото: Юлия Яковлева.

А также Анна Бессолицына, СЕО бренда by LOVE ME (c англ. люби меня), который вдохновляется разными женщинами и их умением сочетать в жизни заботу, эмоциональную открытость, красоту, элегантность и чувственность.

Пока участницы ждали итоги вечера, можно было продегустировать низкокалорийные десерты без сахара от Евгении Романенко.

В конце вечера были объявлены победительницы: обладателями статуэток стали Алеся Никулина, Ирина Зяблова и Алена Колесникова, а приз зрительских симпатия взяла Татьяна Мельник. Каждой достались подарки от партнеров и жюри.

Анна Усова, владелица шатра «Монблан» и создатель бренда «Энергия природы» отметила, что часть вырученных во время творческого вечера средств направится на благотворительность.

Каждый внес большой вклад, чтобы поддержать мероприятие. Такой масштаб просто невозможен без целого созвездия людей, которые приложили к этому руку. И все ради того, чтобы женщины развивались, — подытожила она.

16+

