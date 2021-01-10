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Жизнь

«Продано!». Барнаулец выставил на «Авито» яйцо динозавра за 200 млн рублей

8 января житель Барнаула опубликовал на сайте «Авито» объявление о продаже окаменелого яйца динозавра за 200 миллионов рублей. Как выяснили «Аргументы и факты», таким образом автор объявления решил пошутить.

«Окаменелое яйцо динозавра».
«Окаменелое яйцо динозавра».
avito.ru/barnaul

«Окаменелое яйцо динозавра. Предположительно, теропод. Возраст более 200 млн лет», — говорилось в сообщении на «Авито».

Выяснилось, что продавец — мужчина по имени Виталий — просто сфотографировал камень необычной формы и решил пошутить.

«Он размером с пятилитровое ведро, тяжеленное, но унести можно. Я его сфотографировал недалеко от слияния Аргута и Катуни в Республике Алтай. Там оно и осталось — местная достопримечательность для привлечения туристов», — рассказал Виталий.

Объявление мужчина удалять не стал, но добавил к нему комментарий: «Продано! Такие артефакты быстро улетают».

Ранее житель Новосибирска пытался продать на «Авито» живого слоненка за 99 тысяч рублей.

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