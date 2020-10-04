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Жизнь

В Новосибирске за 99 тысяч рублей продают живого слона

Житель Новосибирска продает живого слоненка за 99 тысяч рублей. Необычное объявление опубликовано на «Авито».

Слоненок.
Слоненок.
avito.ru

Экзотическое животное зовут Джонни и, по словам владельца, он родился в России. О том, откуда у сибиряка взялся живой слон, он рассказал довольно кратко.

«Подарили отцу, но содержать слона, сами понимаете. Зачем делать такие подарки, не знаю. Пробовали продать в местный зоопарк, но, посмотрев, как там содержат животных, передумали сразу», — написал новосибирец в объявлении.

Также продавец сообщил, что Джонни питается травой, листьями, корой деревьев, ветками, корнями разных растений и фруктами.

Напомним, ранее стало известно, что в Усть-Калманском районе Алтайского края в реке браконьер выловил крокодила.

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