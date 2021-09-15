Продавец из Новоалтайска не выходя из дома проиграл на бирже 670 тысяч рублей

В Алтайском крае мужчина, работающий в розничной сети, решил подзаработать на бирже и лишился накоплений, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию пришел 37-летний житель Новоалтайска.

«Нашел в социальной сети брокерскую контору, предлагавшую быстро заработать деньги не выходя из дома. Данное предложение показалось ему весьма интересным, поэтому мужчина связался с представителями компании», — рассказали в ведомстве.

Новоалтаец обговорил условия участия в ставках на бирже и, получив реквизиты, перечислил 670 тыс. рублей.

Мужчина понял, что его обманули, когда контора перестала выходить на связь. В полиции возбудили дело факту мошенничества.

Ранее пенсионерка из Барнаула 60 лет копила 3 млн рублей и «проиграла» все на бирже.