15 сентября 17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Продавец из Новоалтайска не выходя из дома проиграл на бирже 670 тысяч рублей

В Алтайском крае мужчина, работающий в розничной сети, решил подзаработать на бирже и лишился накоплений, сообщает региональное МВД.

Биржа. Курс рубля.
Биржа. Курс рубля.
pixabay.com.

С жалобой в полицию пришел 37-летний житель Новоалтайска.

«Нашел в социальной сети брокерскую контору, предлагавшую быстро заработать деньги не выходя из дома. Данное предложение показалось ему весьма интересным, поэтому мужчина связался с представителями компании», — рассказали в ведомстве.

Новоалтаец обговорил условия участия в ставках на бирже и, получив реквизиты, перечислил 670 тыс. рублей.

Мужчина понял, что его обманули, когда контора перестала выходить на связь. В полиции возбудили дело факту мошенничества.

Ранее пенсионерка из Барнаула 60 лет копила 3 млн рублей и «проиграла» все на бирже.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость