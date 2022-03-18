Продавщица из Барнаула обманула 12 раз микрофинансовые организации и пойдет под суд

В Барнауле завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 31-летней жительницы.
«В течение 2021 года оставляла на интернет-сайтах микрофинансовых организаций, имеющих офисы в Барнауле и других городах Сибири, заявки на получение займов. При этом указывала в них различные уровни заработка и должности, хотя на самом деле являлась сотрудницей одного из строительных гипермаркетов», — рассказали в ведомстве.
Кредиторы, видя достойный заработок заемщика и действительные реквизиты работодателя, одобряли различные суммы — от 3 до 10 тыс. рублей.
Деньги женщина получала на банковскую карту, а возвращать не планировала. Доказаны 12 эпизодов мошенничества с ущербом на 66 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд. Женщине грозит арест, либо штраф, либо обязательные работы за «предоставление заведомо ложных и недостоверных сведений в различные микрофинансовые организации».
Ранее аналитики выяснили, что россияне потратили часть детских выплат на погашение микрозаймов.