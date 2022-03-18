Продавщица из Барнаула обманула 12 раз микрофинансовые организации и пойдет под суд

В Барнауле завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 31-летней жительницы.

«В течение 2021 года оставляла на интернет-сайтах микрофинансовых организаций, имеющих офисы в Барнауле и других городах Сибири, заявки на получение займов. При этом указывала в них различные уровни заработка и должности, хотя на самом деле являлась сотрудницей одного из строительных гипермаркетов», — рассказали в ведомстве.