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Жизнь

Продажу оружия хотят ужесточить в России после расстрела в Нижегородской области

Депутат Госдумы Анатолий Выборный уверен, что в России следует поднять возрастной ценз владения оружием с 18 до 21 года, сообщают «Известия».

Мужчина с оружием.
Мужчина с оружием.
СС0

«Целесообразно повысить возрастной ценз на получение лицензии на оружие до 21 года. Сейчас прорабатываю с экспертами этот вопрос», — сказал депутат.

С такой инициативой народный избранник выступил после того, как молодой человек в Нижегородской области устроил стрельбу. Напомним, 18-летний юноша сначала выстрелил в свою бабушку, а затем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим.

В результате трагедии погибло четыре человека.

По мнению Анатолия Выборного, помимо увеличения ценза в стране следует усиливать контроль за владельцами оружием. Депутат уверен, что правоохранительные органы должны регулярно проводить мониторинг ситуации.

В том случае, если владелец оружия оказался на учете из-за алкогольной и наркотической зависимости, или в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, лицензия на оружие у такого человека должна быть отозвана, а оружие — изъято.

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