Продажу зарубежных видеоигр хотят ужесточить в России

Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект об обязательной маркировке видеоигр по возрасту. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник правительства.

Запрет предусматривается на продажу видеоигр, содержащих запрещенную для распространения информацию. При присвоении маркировки компании будут опираться на мнение экспертных организаций.

Реестр таких учреждений будет вести Минцифры. Критерии их отбора подготовит Роскомнадзор.

Документ должен вступить в силу с 1 марта 2024 года.

«Изменения необходимы для „обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан“, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента», — сообщают в Роскомнадзоре.

Участники рынка опасаются, что это грозит блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, если те откажутся исполнять требования российских регуляторов.

Ранее известный видеохостинг предложили заблокировать.