Продолжается рост числа новых случаев COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжает расти число выявляемых ежесуточно случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки подтвердилось 250 диагнозов, выздоровело 53 пациента, умерло 25 человек, сообщили 25 сентября в оперштабе.

В тяжелом состоянии находятся 505 пациентов, из них 216 на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лечатся 2 646 человек и 350 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 718 коечных мест. Это, кстати, на 117 больше, чем было днем ранее.

Общее число заболевших достигло 76 423 человек. Выздоровели 58 998 человек. Умерли 5 317 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 76,

Бийск — 28,

Рубцовск — 25,

Камень-на-Оби — 11,

Локтевский , Михайловский районы — по 7 заболевших,

Михайловский районы — по 7 заболевших, Алейский , Поспелихинский , Усть-Калманский районы — 6,

Поспелихинский Усть-Калманский районы — 6, Волчихинский , Шелаболихинский , Шипуновский районы — по 5 заболевших,

Шелаболихинский Шипуновский районы — по 5 заболевших, Егорьевский , Ключевский , Кулундинский , Мамонтовский , Новичихинский , Родинский , Третьяковский районы — по 4 заболевших,

Ключевский Кулундинский Мамонтовский Новичихинский Родинский Третьяковский районы — по 4 заболевших, Краснощековский , Топчихинский , Угловский районы — по 3 заболевших,

Топчихинский Угловский районы — по 3 заболевших, Славгород , Благовещенский , Бурлинский , Змеиногорский , Зональный , Курьинский , Немецкий национальный , Рубцовский , Табунский , Хабарский районы — по 2 заболевших , Алейск , Бийский , Первомайский , Романовский , Тюменцевский , Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 25 сентября, в крае прививается 680 563 человека: 40 551 человек получили первую прививку и 635 872 человека полностью привились. 4 140 человек ревакцинировались.