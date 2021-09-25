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Жизнь

Продолжается рост числа новых случаев COVID-19 в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжает расти число выявляемых ежесуточно случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки подтвердилось 250 диагнозов, выздоровело 53 пациента, умерло 25 человек, сообщили 25 сентября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
Коронавирус. Пандемия. Вакцинация.
CC0

В тяжелом состоянии находятся 505 пациентов, из них 216 на ИВЛ.

Всего в больницах с коронавирусом лечатся 2 646 человек и 350 с вирусной пневмонией.

Свободными остаются 718 коечных мест. Это, кстати, на 117 больше, чем было днем ранее.

Общее число заболевших достигло 76 423 человек. Выздоровели 58 998 человек. Умерли 5 317 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 76,
  • Бийск — 28,
  • Рубцовск — 25,
  • Камень-на-Оби — 11,
  • Локтевский, Михайловский районы — по 7 заболевших,
  • Алейский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы — 6,
  • Волчихинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Егорьевский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Родинский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
  • Краснощековский, Топчихинский, Угловский районы — по 3 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Курьинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский, Хабарский районы — по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Первомайский, Романовский, Тюменцевский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.

По данным на утро 25 сентября, в крае прививается 680 563 человека: 40 551 человек получили первую прививку и 635 872 человека полностью привились. 4 140 человек ревакцинировались.

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