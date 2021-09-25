Продолжается рост числа новых случаев COVID-19 в Алтайском крае

В тяжелом состоянии находятся 505 пациентов, из них 216 на ИВЛ.
Всего в больницах с коронавирусом лечатся 2 646 человек и 350 с вирусной пневмонией.
Свободными остаются 718 коечных мест. Это, кстати, на 117 больше, чем было днем ранее.
Общее число заболевших достигло 76 423 человек. Выздоровели 58 998 человек. Умерли 5 317 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 76,
- Бийск — 28,
- Рубцовск — 25,
- Камень-на-Оби — 11,
- Локтевский, Михайловский районы — по 7 заболевших,
- Алейский, Поспелихинский, Усть-Калманский районы — 6,
- Волчихинский, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Егорьевский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Родинский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
- Краснощековский, Топчихинский, Угловский районы — по 3 заболевших,
- Славгород, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Курьинский, Немецкий национальный, Рубцовский, Табунский, Хабарский районы — по 2 заболевших, Алейск, Бийский, Первомайский, Романовский, Тюменцевский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
По данным на утро 25 сентября, в крае прививается 680 563 человека: 40 551 человек получили первую прививку и 635 872 человека полностью привились. 4 140 человек ревакцинировались.