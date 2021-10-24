Продолжение урагана ночью 25 октября пообещали жителям Алтайского края

Ночью 25 октября в Алтайском крае ожидается сильный ветер 8−13 метров в секунду с порывами до 20 метров, предупреждает региональное МЧС.

По данным алтайского Гидрометцентра, ночью в крае будет +2…+7 градусов, при прояснении до -3. Преимущественно без осадков.

«Днем 25 октября в регионе сохранится ветренность: юго-западный 7−12 м/с, местами порывы до 18 метров. Температура +11…+16 градусов», — отметили в ЦГМС.

В Барнауле ночью пообещали +4…+6 градусов и ветер 8−13 м/с, днем будет +11…+13 градусов и ветер 7−12 м/с. Без осадков.

Ранее сообщили, что в Барнауле ветер полностью сорвал обшивку со стены 10-этажной новостройки, которая при падении поломала березы и чудом никого не убила.