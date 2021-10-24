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Жизнь

В Барнауле сорванная ветром обшивка 10-этажной новостройки поломала березы и чудом никого не убила

В барнаульском поселке Южный сильный ветер полностью сорвал обшивку со стены 10-этажного дома — с первого этажа по десятый, сообщает yuzniybarnaul.

Ветер сорвал обшивку с новостройки в Барнауле.
Ветер сорвал обшивку с новостройки в Барнауле.
instagram.com/yuzniybarnaul.

Из-за ветра в поселке Южном пострадал новый дом № 34а по улице Мусоргского. Судя по кадрам, обшивку полностью сорвало с одной из стен.

Куски фасада рухнули на березы, расположенные на территории небольшой зеленой зоны возле дома, и на парковку. Деревья поломало, а вот автовладельцам крупно повезло — повредило только одну машину.

«Раньше строили на века, а сейчас на отвали», «Вот тебе и новостройка, представляю, как жильцы перепугались», «Вот вам и новостройки — рассыпаются при первом же ветре», «Зато цена на квартиру в этом доме была — не купишь», «Новые технологии», «Это не ураган виноват, а недобросовестный застройщик»: пишут в комментариях к записи.


Местная жительница рассказала, что сначала подумала, что отвалилась лишь часть стены, однако, как выяснилось при осмотре, обрушилась вся стена.

«Все десять этажей рухнуло. Кошмар, березы сломало. Какой удар был. Нифига себе. А если бы кто-то был здесь? Прибило бы насмерть. Ужас», — поделилась женщина впечатлениями.

Судя по видео, место падения оградили ленточками. Когда уберут обшивку и восстановят фасад — совсем не известно.

Ранее сообщили, что в поселке ветер сдул остановку общественного транспорта, которая отлетела метров на десять.

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