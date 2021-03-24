Продолжительность жизни в России уменьшается с юга на север и с запада на восток

Эксперты назвали регионы России с самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни, география которых подчиняется устойчивому региональному вектору изменения этой самой продолжительности, сообщает RT .

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

В Ингушетии, по предварительной оценке Росстата, в 2020 году зафиксировали самую высокую ожидаемая продолжительность жизни — 81,2 года.

На втором месте находится Дагестан — 76,4 года. Далее идут Москва (76,2), Карачаево-Черкесия (74,8) и Кабардино-Балкария (74,4).

Самые низкие показатели зафиксировали на Чукотке — 65,8 года, в Туве — 66,3, Амурской области — 67,4, в Еврейской автономной области — 67,5, а также в Забайкальском крае — 68,2.

Карта России с Крымом. открытые источники в интернете

Руководитель отдела здоровья и самосохранительного поведения Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Алла Иванова отметила, что в России существует устойчивый региональный вектор изменения продолжительности жизни.

«Продолжительность жизни уменьшается с юга на север и с запада на восток. В основе этого лежат такие фундаментальные причины, которые сформированы еще в советское время, они продолжают оказывать влияние и в настоящее время. Конечно, главное и основное — развитие социальной инфраструктуры, услуг для населения, уровень жизни населения и социальная структура населения, а также характер занятости. Работа в добывающих отраслях, жизнь в довольно сложных природно-климатических условиях — это все факторы, которые не способствуют высокой продолжительности жизни», — объяснила она.

Напомним, ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на 2 года. Кстати, ранее эксперты выяснили, сколько хотят прожить жители Барнаула.