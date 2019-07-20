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Жизнь

Продюсер прокомментировал данные о миллионных зарплатах звезд шоу-бизнеса

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментирован данные Росстата о том, что сотрудники сферы культуры имеют самые высокие зарплаты в России. По его словам, артисты получают только 10−30% от этих доходов, пишет RT со ссылкой на интервью НСН .

Фестиваль. Концерт.
Фестиваль. Концерт.
СС0

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет… Все свои расходы несёт сам… У него затратная часть идёт на содержание коллектива», — объяснил продюсер.

Он отметил, что в конечном итоге звёзды шоу-бизнеса получают только 10−30% от указанного заработка.

Согласно исследованию Росстата, более 1 млн в месяц зарабатывают 11 287 россиян, пишет РБК. Самые высокие зарплаты оказались у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов.

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