Продюсер прокомментировал данные о миллионных зарплатах звезд шоу-бизнеса

«Те высокие доходы, о которых, наверное, правильно заявляет Росстат, высококлассный артист перераспределяет… Все свои расходы несёт сам… У него затратная часть идёт на содержание коллектива», — объяснил продюсер.
Он отметил, что в конечном итоге звёзды шоу-бизнеса получают только 10−30% от указанного заработка.
Согласно исследованию Росстата, более 1 млн в месяц зарабатывают 11 287 россиян, пишет РБК. Самые высокие зарплаты оказались у работников в сферах культуры и спорта, а также у производителей нефтепродуктов.