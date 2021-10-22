Повышение цен на проезд в общественном транспорте Барнаула откладывается

Глава Барнаула Вячеслав Франк пока не подписал постановление о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, сообщают « Вести Алтай ».

Предполагалось, что уже с ноября поездка в автобусе, трамвае и троллейбусе будет стоить 28 рублей — на 5 рублей больше, чем сейчас.

Между тем, с 15 октября в городе уже начали продавать проездные на следующий месяц и пока по старым ценам.

Представитель товарищества «Командирское» и «Автомиг» Олег Бесчастный в разговоре с «Банкфаксом» предположил, что власти могли взять паузу в связи с текущей ковидной обстановкой, из-за которой с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочую неделю.

Также он добавил, что перевозчики с нерегулируемыми тарифами пока не обращались в мэрию с просьбой о повышении проезда. Они ждут, пока билеты подорожают у больших автобусов, чтобы не давать им ценового конкурентного преимущества.