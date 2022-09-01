1 сентября
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Жизнь

Программа Дня города в Парке спорта Алексея Смертина

3 сентября на фестивальной площадке Парка спорта А. Смертина состоится мероприятие посвящённое дню рождения г. Барнаула совместно с Администрацией Индустриального района.

Парке спорта Алексея Смертина

В программе с 10.00 до 15.00:

  • выставка цветов;

  • конкурсы и призы для горожан;

  • различные фотозоны от предприятий города;

  • мастер-класс от школы Dj (с 10.00 до 12.00);

  • детская анимация (с 12.00 до 13.00);

  • открытая тренировка бойцов клуба смешанных единоборств TOP TEAM (с 12.00 до 13.00);

  • мастер класс от школы Кунг-фу (с 12.00 до 14.00, детская площадка);

  • открытый кинозал (зона парковки ближе к ул. Ленинградской), где в 11.00 и в 14.00 часов покажут фильм «Папа». О жизни, спорте, труде и воспитанию спортсменов Геннадия Ивановича Смертина.

На главном стадионе Парка спорта А. Смертина состоится фестиваль футбола среди общеобразовательных школ (начальные классы). Начало в 13.00

В 17.00 начнет свою работу творческий фестиваль «Дети будущего» для детей самых разных возрастов.

Квесты, мастер-классы (по созданию шедевра при помощи 3d-ручки, создание скетчей, позирование и создание wow-фото и видео для соцсетей).

Научное шоу, баскетбольный фристайл с возможностью научиться делать крутые трюки с баскетбольным мячом и стать звездой баскетбольной площадки.

Лаунж-зона с возможностью отдохнуть и зарядить свой гаджет.

Фотозоны и кинопоказ.

Показ фильма «Нормальный только я» от кинокомпании «Проспект мира». Эта единственная в своем роде картина, поднимающая тему инклюзии в России. В фильме наравне с профессиональными актёрами сыграли реальные дети с ограниченными возможностями. Фильм получился добрым, смешным и радостным, так как история рассказывается легко и иронично — в жанре комедия. Начало показа в 19.00−19.15 (открытый кинозал, площадка ближе к ул. Ленинградской).

Фестиваль «Дети будущего» проходит при поддержке компании Дом.ру, сервиса Movix и кинокомпании «Проспект мира».

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