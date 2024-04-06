Прогулка по острову, пауки-гиганты и занимательные лужи. 12 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Мультфильм от Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» в «Премьере» — 6 апреля, 16:30, 16+
Психологический триллер от Бенуа Деломма «Материнский инстинкт» в «Галактике» — до 17 апреля, 18+
Фантастика от Бертрана Бонелло «Предчувствие» в Галактике — до 17 апреля, 18+
В театр
Последний показ «Жар и холод, или Идея господина Дома» в Театре драмы — 6 апреля, 17:30, 16+
«Бабий бунт» в Музыкальном театре — 7 апреля, 17:00, 12+
На экскурсию
Экскурсия «Беспощадная критика» в галерее «Республика ИЗО» — 6 апреля, 15:00, 16+
На игру
Интеллектуальная игра от «Квиз, плиз!» « #7» в «Опере» — 6 апреля, 17:00, 18+
На прогулку
Прогулка по острову Побочень от «Идем гулять» — 6 апреля, 12:00, 12+
На выставку
Выставка «Живые пауки-гиганты» в ТЦ Арена — до 21 апреля, 12+
В парк
Лекция краеведа Данила Дегтярева «Озера, пруды и даже лужи Барнаула» в визит-центре парка «Изумрудный» — 6 апреля, 14:00, 0+
Фенологические наблюдения в парке «Юбилейный» — 7 апреля, 11:00, 0+
Для детей
«Гадкий утенок» в театре кукол «Сказка» — 6 апреля, 11:00, 6+
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