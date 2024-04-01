Страна чудес и мыльные пузыри из Испании. 12 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этой неделе: например, сходить на квиз, послушать бардовские песни или посмотреть шоу мыльных пузырей из Испании.

Спектакль "Жар и холод, или Идея господина Дома"

В кино

«Сказки Гофмана» в «Галактике» — 1 апреля, 16:05, 16+

«Домовой» в «Киномире» — с 4 апреля, 16+

Фильм "Домовой". Кадр из фильма "Домовой".

В театр

«Временно недоступен» в Молодежном театре — 3 апреля, 18:30, 12+

«Подлинная история поручика Ржевского» в Музыкальном театре — 4 апреля, 18:30, 16+

«Жар и холод, или Идея господина Дома» в Театре драмы — 6 апреля, 17:30, 16+

«Дуры» в Крепостном театре — 6 апреля, 18:00, 16+

Спектакль "Жар и холод, или Идея господина Дома" Анна Зайкова

В музей

Выставка документальных материалов «Захарий Гутчин. Призванный временем» в ГМИЛИКА — до 14 апреля, 6+

В филармонию

Вечер бардовской песни «Каждый выбирает для себя» в Филармонии — 6 апреля,17:00, 6+

На диагностику

Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в парке «Изумрудный» — 6 апреля, с 12:00 до 18:00, 0+

Экспресс-тест на ВИЧ в парке "Изумрудный". vk.com/park_izumrudnyi

На игру

Игротека #2 от «Квиз, плиз!» на «Крыше» — 3 апреля, 19:30, 18+

Паб-квизы в Барнауле. Егор Петров

Для детей

Шоу мыльных пузырей из Испании Clinc в ДК «Сибэнергомаш» — 4 апреля, 18:30, 0+

«Алиса в Стране чудес» в театре кукол «Сказка» — 7 апреля, 11:00, 6+

Спектакль "Алиса в Стране чудес". vk.com/skazkabarnaul

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