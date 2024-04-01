Страна чудес и мыльные пузыри из Испании. 12 идей, куда сходить на этой неделе в Барнауле

В кино
«Сказки Гофмана» в «Галактике» — 1 апреля, 16:05, 16+
«Домовой» в «Киномире» — с 4 апреля, 16+
В театр
«Временно недоступен» в Молодежном театре — 3 апреля, 18:30, 12+
«Подлинная история поручика Ржевского» в Музыкальном театре — 4 апреля, 18:30, 16+
«Жар и холод, или Идея господина Дома» в Театре драмы — 6 апреля, 17:30, 16+
«Дуры» в Крепостном театре — 6 апреля, 18:00, 16+
В музей
Выставка документальных материалов «Захарий Гутчин. Призванный временем» в ГМИЛИКА — до 14 апреля, 6+
В филармонию
Вечер бардовской песни «Каждый выбирает для себя» в Филармонии — 6 апреля,17:00, 6+
На диагностику
Бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в парке «Изумрудный» — 6 апреля, с 12:00 до 18:00, 0+
На игру
Игротека #2 от «Квиз, плиз!» на «Крыше» — 3 апреля, 19:30, 18+
Для детей
Шоу мыльных пузырей из Испании Clinc в ДК «Сибэнергомаш» — 4 апреля, 18:30, 0+
«Алиса в Стране чудес» в театре кукол «Сказка» — 7 апреля, 11:00, 6+
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