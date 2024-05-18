Прогулки по озерам, фотосессия с животными. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

В кино
Комедийный триллер Ричарда Линклейтера «Я не киллер» в «Мире» — 18 мая, 15:15, 18+
Фантастика Уэса Болла «Планета обезьян: Новое царство» в «Киномире» — с 18 мая, 12+
Мультфильм Есифуми Кондо «Шепот сердца» в Премьере — 18 мая, 13:30, 16+
В театр
«Интуиция» в Театре драмы —19 мая, 17:30, 18+
«Моя жена — робот» в Молодежном театре — 19 мая, 17:00, 16+
В парк
Музыкальный концерт, выступление кинологов и фотосессия в помощь бездомным животным «Дай лапу, друг!» в парке «Изумрудный» — 19 мая, 15:00, 3+
В лес
Уже можно вовсю кататься на велосипеде в лесу по «Трассе здоровья». 0+
На прогулку
Прогулка по озерам за Барнаулом от проекта «Идем гулять» — 19 мая, 12:00, 12+
На выставку
Выставка «Сила цвета» в Художественном музее — до 1 июня, ср с 10:00 до 18:00, чт с 11:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 6+
Для детей
«Легенда о добром Л» в театре кукол «Сказка» — 18 мая, 11:00, 6+
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