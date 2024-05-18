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Жизнь

Прогулки по озерам, фотосессия с животными. 10 идей, как провести эти выходные в Барнауле

Altapress.ru придумал, чем заняться на этих выходных, кроме походов по музеям например, сходить в театр или кинотеатр, покататься по лесу на велосипеде или прогуляться до пригородных озер.

Прогулки по крышам Санкт-Петербурга.
Прогулки по крышам Санкт-Петербурга.
СС0

В кино

Комедийный триллер Ричарда Линклейтера «Я не киллер» в «Мире» — 18 мая, 15:15, 18+

Фантастика Уэса Болла «Планета обезьян: Новое царство» в «Киномире» — с 18 мая, 12+

Мультфильм Есифуми Кондо «Шепот сердца» в Премьере — 18 мая, 13:30, 16+

Мультфильм &quot;Шепот сердца&quot;.
Мультфильм "Шепот сердца".
Кадр из мультфильма "Шепот сердца".

В театр

«Интуиция» в Театре драмы —19 мая, 17:30, 18+

«Моя жена — робот» в Молодежном театре — 19 мая, 17:00, 16+

В Барнауле показали спектакль &quot;Интуиция&quot; Константина Хабенского и Данила Чащина
В Барнауле показали спектакль "Интуиция" Константина Хабенского и Данила Чащина
Анна Зайкова

В парк

Музыкальный концерт, выступление кинологов и фотосессия в помощь бездомным животным «Дай лапу, друг!» в парке «Изумрудный» — 19 мая, 15:00, 3+

Собака, мопс.
Собака, мопс.
pixabay.com

В лес

Уже можно вовсю кататься на велосипеде в лесу по «Трассе здоровья». 0+

Барнаульцы совершили массовую велопрогулку
Барнаульцы совершили массовую велопрогулку
Алексей Сухих, vk.com

На прогулку

Прогулка по озерам за Барнаулом от проекта «Идем гулять» — 19 мая, 12:00, 12+

На выставку

Выставка «Сила цвета» в Художественном музее — до 1 июня, ср с 10:00 до 18:00, чт с 11:00 до 19:00, пт-вс с 10:00 до 18:00, 6+

Картина с выставки &quot;Сила цвета&quot; в Художественном ммузее.
Картина с выставки "Сила цвета" в Художественном ммузее.
vk.com/muzeighmak

Для детей

«Легенда о добром Л» в театре кукол «Сказка» — 18 мая, 11:00, 6+

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