27 октября
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Жизнь

Проходящие альтернативную службу останутся на месте при мобилизации

Госдума приняла закон об альтернативной службе в период мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем

Новая статья 17.1 «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации» вошла в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» .

Статья касается тех, кто проходит альтернативную службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала.

При мобилизации они продолжат служить на прежнем месте.

Однако граждан, которые проходят службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, могут все же отправить.

Они будут служить на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.

Закон вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

Ранее коммунисты предложили не призывать в рамках частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. Этот законопроект внесли в Госдуму.

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