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18 августа
Жизнь

Происхождение «солнечного паруса» Оумуамуа стало более таинственным

Природа и происхождение Оумуамуа, первого пришельца из другой солнечной системы, стали более загадочными — ученые заявили, что исключили основное объяснение, сообщает The Independent.

Фото 1I/Оумуамуа, сделано на Канарских островах 28 октября 2017 года.
Фото 1I/Оумуамуа, сделано на Канарских островах 28 октября 2017 года.
CCO

Ранее исследователи предположили — происхождение и молекулярную структуру Оумуамуа можно объяснить тем, что это водородный айсберг. Среди других загадок, это помогло бы решить вопрос о том, как он смог проделать путь через такое далекое пространство, поскольку чистый газообразный водород мог бы толкать его, как ракета.

Ученые ломали голову над Оумуамуа после того, как в 2017 году его впервые заметили путешествующим по нашей Солнечной системе со скоростью 26 км/с. По мере своего путешествия он ускорялся без каких-либо объяснений и, казалось, вел себя одновременно как астероид и комета, хотя и не подходил ни к одной из категорий.

Но новая статья исследователей предполагает, что такой объект на самом деле не смог бы пережить долгое космическое путешествие, пишет bfm.ru.

«У нас возникли подозрения, что водородные айсберги не могут пережить путешествие, которое, вероятно, занимает сотни миллионов лет, потому что они испаряются слишком быстро», — сказал Ави Лоеб, профессор Гарварда.

Если бы это было правдой, теория водородного льда была бы крупным прорывом в понимании природы объекта. Это объяснило бы, почему он имел такую ​​странную форму длинной сигары, а также негравитационное ускорение.

Исследователи надеются, что смогут узнать больше о таких объектах, как Оумуамуа, благодаря обсерватории имени Веры К. Рубин.

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Об объекте

1I/Оумуамуа — первый обнаруженный межзвездный объект, пролетающий через Солнечную систему. Был открыт 19 октября 2017 года

Солнечная система это, вероятно, первая планетная система, у которой Оумуамуа пролетел после выброса от своей родительской звезды, произошедшего, возможно, миллиарды лет назад. По-видимому, является темно-красным очень вытянутым металлическим или каменным телом длиной около 400 метров.

Корабль пришельцев

Оумуамуа может быть частью инопланетной исследовательской миссии. Он может оказаться недействующим солнечным парусом, который является частью древнего космического корабля, предполагают астрофизики.

И по мнению исследователей, может быть специально построенным инопланетянами искусственным объектом.

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