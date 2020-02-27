«Происки конкурентов»: в Барнауле снова началась война за домофоны

В Барнауле неизвестные снова облили краской домофоны в многоквартирном доме. Жильцы полагают, что это могут быть «происки конкурентов», так как недавно в доме решили сменить провайдера услуг.

Подобный акт хулиганства уже был в 2019 году, рассказывают жильцы в группе «Инцидент Барнаул». Двери подъездов и домофоны залили краской.

«По первому разу заводили уголовное дело», — отмечают жители.

Жильцы сменили провайдера на нового, а представители предыдущей компании якобы ходили по квартирам и утверждали, что замена поставщика услуг незаконная. Жителям говорили, что придется платить неустойку.

«Мы все равно проголосовали и поменяли. Возможно это происки конкурентов или вандалы», — считают жильцы.

Осенью в доме на ул. Энтузиастов, 20 во дворе круглосуточно дежурили сотрудники ЧОП из-за «домофонной войны». Тогда три компании отстаивали свои право обслуживать этот дом.