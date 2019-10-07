«Как в лихие 90-е». В Барнауле развернулась острая борьба за рынок домофонов

Уже два месяца барнаульская многоэтажка на ул. Энтузиастов, 20 живет словно в осаде. С 28 сентября в ее дворе круглосуточно дежурят сотрудники ЧОП, а жители горько шутят, что скоро пустят в ход «собак и биты». Причиной тому стала «домофонная война» — три компании отстаивают свое право обслуживать этот дом. Ущерб одной из них уже оценивается в 1 млн рублей.

Кто борется за барнаульскую многоэтажку

В многоэтажке на ул. Энтузиастов, 20 — шесть подъездов. Первый и шестой раньше обслуживала компания «Домофон Сервис», а остальные — «Домофон Центр», рассказала Любовь Мосина, председатель Совета дома.

Летом 2019 года домовой совет решил сменить их на оператора «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru»).

Любовь Мосина,

председатель Совета дом на ул. Энтузиастов , 20 в Барнауле:

Мы сделали капитальный ремонт цокольного этажа, заменили входные двери — их за наш счет установили «Домофон Сервис» и «Домофон Центр». Каждая фирма — в тех подъездах, которые она обслуживала. Нас возмутило, что там отказались ставить на двери новые доводчики, предложили установить старые. А они и так плохо работали.

Подъезд , домофон. altapress.ru

По ее словам, раньше на домофоны от этих компаний и качество их обслуживания регулярно поступали жалобы от жителей — то кнопки западали, то двери не закрывались. Один из жильцов рассказал членам домового совета, что в соседней многоэтажке установили «умные домофоны».

Любовь Мосина,

председатель Совета дом на ул. Энтузиастов , 20 в Барнауле:

Мы сходили, посмотрели их, нам понравилось. Все чисто, аккуратно, есть видеокамера. А у нас совсем старые домофоны стояли. Поэтому и решили заключить договор с другим оператором.

С 2018 года Совету дома на ул. Энтузиастов, 20 передано право распоряжаться домовым имуществом, рассказала Мосина. Потому именно его члены (пять человек) проголосовали за выбор «Дом.ru» и составили соответствующий протокол.

В августе новый оператор приступил к обслуживанию дома, и у него сразу начались проблемы — его оборудование стали спиливать. Лица «монтеров» записывались на видеокамеру домофона, а запись оставалась в «облаке», потому их оказалось легко опознать — это были сотрудники «Домофон Сервиса» и «Домофон Центра».

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

За два месяца с подъездов злополучной многоэтажки сняли 40 домофонных панелей — то есть в среднем с одного подъезда более шести штук. Стоимость ущерба «ЭР-Телеком» оценивает в 1 млн рублей.

Любовь Мосина,

председатель Совета дом на ул. Энтузиастов , 20 в Барнауле:

Я и другие жители дома видели их неоднократно. Приезжают сразу 10 человек — по двое на каждый подъезд, а еще двое наблюдают во дворе. Были даже руководители «Домофон Сервиса» и «Домофон Центра».

«Дом.ru» устанавливал другие панели в течение нескольких часов после хищения за свой счет. В сентябре компания наняла для дежурства во дворе двух сотрудников ЧОП. Около трех недель они работали только вечером и ночью, а с 28 сентября — выходят на смены круглосуточно. В тот день в доме снова спилили домофонные панели.

Любовь Мосина не скрывает, что в многоэтажке есть люди, которые не поддерживают переход на обслуживание в «Дом.ru». Однако настаивает на том, что его провели в рамках закона.

Чем отличается «умный домофон» от обычного На «умном домофоне» установлена видеокамера, изображение с которой можно посмотреть на смартфоне или планшете через специальное приложение. Видео доступно пользователю в любом месте, где есть интернет. Видеозаписи хранятся на облачных сервисах несколько дней. Если рядом с подъездом произошло правонарушение, то запись можно «достать» и посмотреть, что именно случилось. Входная дверь в подъезд открывается также со смартфона. На домофоне есть кнопка SOS — с ее помощью житель может вызвать экстренные службы. На многих домах Барнаула установлены домофоны старого образца — без видеозаписи. Также есть так называемые видеодомофоны — у них тоже есть видеокамера, а экран находится рядом с телефонной трубкой в квартире, на общей панели или ставится дополнительно.

Как компании доказывают свою правоту

Что говорят в «ЭР-Телекоме»

В 2019 году «Дом.ru» установил свои домофоны в 11 многоэтажек Барнаула, рассказал Евгений Макагонов, директор филиала компании в городе. Среди них есть те, что раньше обслуживали «Домофон Центр» и «Домофон Сервис», однако больше нигде не возникло таких конфликтов, как на Энтузиастов, 20.

«Дом.ru» подал семь заявлений в отдел полиции по Индустриальному району по факту хищений домофонных панелей и получил отказ в возбуждении уголовного дела. По словам Макагонова, полиция не изъяла ни одно видео с лицами злоумышленников и не предприняла в отношении них никаких действий.

Директор барнаульского филиала «Дом.ru» Евгений Макагонов. Источник: АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Прокуратура отменила семь постановлений о возбуждении уголовных дел и вернула их на доработку в МВД. Был установлен срок — 20 рабочих дней, который уже истек.

Евгений Макагонов,

директор филиала «Дом.ru» в Барнауле:

На основании нашей жалобы прокуратура проводит проверку в отношении сотрудников полиции. Мы надеемся, что органы правопорядка разберутся в ситуации и дадут компетентную оценку данным действиям. Затронуты интересы не только нашей компании, но и жильцов, так как в периоды восстановления оборудования подъезды оставались открытыми.

Что говорят в «Домофон-Сервисе»

Altapress.ru обратился за комментариями в «Домофон Центр» и «Домофон Сервис». До публикации материала комментарии предоставила только последняя компания.

Ее позиция сводится к тому, что совет дома незаконно решил за всех жителей сменить оператора. Компания предоставила редакции копию письма от Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края — туда посылали запрос.

В ведомстве сообщили, что принятие решений об использовании общего имущества в многоквартирном доме «иными лицами» относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. И решение домового совета в данном случае носит ничтожный характер и не имеет юридической силы.

Подъезд. altapress.ru.

Борис Харитонов, директор фирмы «Алтайтехнопарк» (входит в группу компаний «Домофон Сервис») рассказал, что предприятие не уведомили о смене оператора домофонии в доме на ул. Энтузиастов, 20, в начале августа от жителей начали поступать жалобы — они не понимали, что происходит.

«Дом.ru» установил домофоны 5 августа, а 8 августа представители «Алтайтехнопарка» их демонтировали и вернули свои в присутствии сотрудников полиции. Письмо о переходе дома на обслуживание к «Дом.ru» поступило в «Домофон Сервис» вечером того же дня.

9 августа «Алтайтехнопарк» направил в «Эр-Телеком» письмо (копия есть в распоряжении редакции), в котором предложил дождаться комментария краевой жилищной инспекции по поводу решения домового совета.

Борис Харитонов,

директор компании «Алтайтехнопарк»:

В этот же день сотрудники компании «Дом.ru» повторно демонтировали наше оборудование и смонтировали своё. 10 августа мы в свою очередь произвели демонтаж оборудования «Дом.ru». В ходе проведения работ по установке своего оборудования` оказывающие нам активное противодействие представители совета дома вызвали полицию. Установить свое оборудование мы не успели. Прибывшие сотрудники полиции изъяли у нас демонтированное оборудование компании «Дом.ru», после чего мы с ними проследовали в отдел полиции для дачи пояснений. В ходе этих событий и было записано широко растиражированное видео с «якобы» кражей оборудования «Дом.ru».

Новостройка. Недвижимость. Анна Зайкова

«Алтайтехнопарк» также написал заявления в полицию и не получил на них ответы. Заявления на расторжении договоров с жителями некоторых квартир в доме на Энтузиастов, 20 от «Дом.ru» в компанию пришло 13 августа.

«Домофон Сервис» также представил в редакцию копии заявлений с подписями порядка 50 жителей дома, которые выразили несогласие с решением о замене домофонов.

На рынке домофонов могут произойти серьезные перемены

«Домофон Сервис» и «Домофон Центр» — старожилы барнаульского рынка домофонов и его самые крупные игроки. По данным источника altapress.ru, они делят абонентскую базу в городе примерно пополам. Помимо них в Барнауле работают еще несколько мелких фирм.

«Домофон Сервис» Группа компаний «Домофон Сервис» создана в 1996 году. Ее основал Петр Потапов, который до этого работал на заводе «Геофизика». Он взял на работу еще нескольких бывших коллег с предприятия. Особенность фирмы заключается в том, что большую часть оборудования она разрабатывает и производит самостоятельно. Кроме домофонов, компания предоставляет услугу видеонаблюдения, устанавливает шлагбаумы, изготавливает металлоконструкции для мобильных зданий. «Домофон Сервис» успешно развивается не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах — Кемеровской, Иркутской областях, Красноярском крае, всего в 14 городах. Весной 2007 года Петра Потапова убили в Барнауле, ему было 30 лет. СМИ сообщали, что у него осталась жена и двое детей. Сейчас учредителем 18 юрлиц, предположительно связанных с торговой маркой «Домофон Сервис», является Юлия Потапова, в некоторых значится также Даниил Потапов (данные сайта Rusprofile.ru). «Домофон Центр» Компания «Домофон Центр» (торговая марка «Новые технологии») работает на рынке Барнаула с 2005 года. Она является дилером московской компании Cyfral и представителем группы компаний Vizit. В первый год работы предприятие подключило 1 тыс. подъездов. В 2007 году его директор Игорь Чистюхин (сейчас руководство поменялось) рассказывал, что «такие темпы многим не нравились» и были случаи, когда в менеджеров фирмы стреляли. Чистюхин проходил одним из подозреваемых по делу об убийстве Потапова. Ведь незадолго до происшествия в некоторых домах Барнаула происходили конфликты не менее жаркие, чем на Энтузиастов, 20. Например, руководители конкурирующих компаний и их несколько сотрудников подрались в одном из дворов. Учредителем компании «Домофон центр» в Барнауле значится Наталья Баталова (данные сайта Rusprofile.ru)

В 2019 году на рынок домофонов во многих городах России начали выходить новые игроки — крупные телекоммуникационные компании. Среди них «ЭР-Телеком», «Ростелеком», МТС.

Домофоны сами по себе им не очень интересны. Их главная цель — обслуживать дом полностью, предоставлять как можно больше дополнительных услуг на основе интернета (комплекс «умный дом»), а «умный домофон» — только одна из них, считает Денис Кусков, гендиректор аналитической компании Telecom Daily (Санкт-Петербург).

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

По его словам, основной спрос на такие услуги есть в новых домах, там люди готовы платить за умные сервисы от операторов. Поэтому застройщики охотно заключают договоры с телеком-компаниями. Например, «Ростелеком» в 2018 году установил «умные домофоны» в новостройку компании «Алгоритм» в Барнауле.

В старых домах востребованность подобных услуг минимальная, отмечает Кусков. Провайдеры, у которых получается туда заходить, как правило используют административный ресурс — выстраивают отношения с муниципальными властями.

Денис Кусков,

гендиректор аналитической компании Telecom Daily ( Санкт-Петербург):

В Санкт-Петербурге у того же «ЭР-Телекома» не получалось зайти в старый жилой фонд. Но когда они подружились с городским комитетом по ЖКХ, сделали сеть бесплатного Wi-Fi в городе, их поддержали.

Недвижимость. Новостройки. Михаил Хаустов

«ЭР-Телеком» столкнулся с порчей домофонов в разных городах страны — в Уфе, Липецке, Ростове-на-Дону. Их не только спиливали, но и заливали краской.

В 2019 году компания планировала установить домофоны в Барнауле на 700 подъездов, но теперь планы скорректированы на 40 устройств, которые пришлось отдать на Энтузиастов, 20.

«Такое ощущение, что вернулись 90-е», — сказала в конце разговора с корреспондентом altapress.ru Любовь Мосина.