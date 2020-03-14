Производители продуктов питания начали уведомлять торговые сети о повышении цен

Российские торговые сети начали получать уведомительные письма от производителей продуктов питания о том, что закупочные цены будут повышены в ближайшее время на 15%. Поставщики ссылаются на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию и эпидемию коронавируса.

Как пишет retail.ru, первыми такие уведомления получили средние и малые торговые сети. Директор компании «Купец» говорит о том, что предупреждение о росте цен уже получено от производителей чая, кофе, какао; рыбы, сахарного песка.

Ажиотаж, вызванный угрозой пандемии коронавируса, уже наблюдается в продуктовых магазинах некоторых европейских стран, а также в Казахстане. До России он пока не докатился, но не исключено, что при негативном развитии ситуации паника может охватить и наши населенные пункты.

Минпромторг РФ пока не делал каких-либо заявлений о жестком регулировании цен на продукты в новых экономических условиях. Однако некоторые источники сообщают, что готовится правительственный документ, в соответствии с которым ограничения из-за нового коронавируса будут признаваться форс-мажорными обстоятельствами. Это позволит компаниям менять условия договоров поставок.

За 13 марта в России было выявлено 11 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 45 заразившихся.