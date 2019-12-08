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Жизнь

Производственный календарь 2020: готовимся к длинным выходным в новом году

Производственный календарь на 2020 год утвержден правительством. В следующем году россиян ждут традиционные новогодние и майские «каникулы», а также несколько длинных выходных. Подробнее о том, как отдыхаем (и работаем) в 2020 году — в материале altapress.ru.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
СС0

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими. Новогодние каникулы продлятся 8 дней — с 1 по 8 января.

Производственный календарь 2020

Несколько выходных в 2020 году перенесены на новые даты: с субботы 4 января — на понедельник 4 мая, и с воскресенья 5 января — на вторник 5 мая. В результате, россиян ждут сразу несколько длинных выходных:

  • с 22 по 24 февраля,
  • с 7 по 9 марта,
  • с 1 по 5 мая,
  • с 9 по 11 мая,
  • с 12 по 14 июня,
  • 4 ноября.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.

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