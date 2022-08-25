25 августа
﻿
Жизнь

Проклятие работает. Фильм по «Мастеру и Маргарите» за 1,2 млрд рублей не выйдет вовремя в прокат

Фильм «Воланд» по книге «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова не выйдет в прокат 1 января 2023 года, как это планировалось ранее, пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Съемки фильма "Воланд"
Съемки фильма "Воланд"
kinopoisk.ru

Съемочная группа не успела доснять библейские сюжеты — их ориентировочно планируют завершить в мае 2023 года.

Бюджет картины составляет 1,2 млрд рублей. Ранее киноделы получили 500 млн рублей от «Фонда кино», а сейчас просят дополнительно еще 300 млн рублей.

Напомним, трейлер картины вышел 1 февраля.

События будущего фильма будут разворачиваются в Москве 1930-х годов.

Известный писатель оказывается вовлечен в литературный скандал, его делают изгоем. Но все меняется, когда он встречает Маргариту — она вдохновляет его на создание нового романа.

Главные роли Мастера и Маргариты сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль, снимавшийся в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино.

В фильме также снялись Юрий Колокольников (Коровьев), Евгений Князев (Безлиоз), Леонид Ярмольник (Врач), Александр Яценко (Алоизий), Алексей Гуськов (барон Майгель), Алексей Розин (Азазелло), Данил Стеклов (Бездомный), Игорь Верник (Бенгальский), Марат Башаров (Лиходеев), Полина Ауг (Гела) и другие артисты.

Суеверие

В творческом кругу считается, что на произведении «Мастер и Маргарита» есть некое проклятие — попытки экранизировать его многократно срывались, а на съемочных площадках происходит какая-то «чертовщина».

Так, фильм Юрия Кары, снятый в 1994 году, пролежал забракованный на полках целых 17 лет.

Одной из самых удачных экранизаций оказался сериал Владимира Бортко, снятый с массой звезд российского кино в 2005 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость