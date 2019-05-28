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Жизнь

«Проклятое место». Барнаульцев шокирует состояние тротуаров на привокзальной площади

28 мая жительница Барнаула Ольга Найденова поделилась в Facebook эмоциями по поводу ужасного состояния тротуаров на привокзальной площади. «Тот самый случай, когда „ворота края“ уже не совсем те, за которые себя выдают», — пишет автор публикации и публикует фотографии.

Тротуары в Барнауле.
Тротуары в Барнауле.
Ольга Найденова

Ольга Найденова,
жительница Барнаула:

Никогда не заговаривайте с неизвестными ©. Особенно в Барнауле. Утром и вечером, а также днём и в сумерках, особенно ночью. На его привокзальной тем более площади «двух вокзалов», там, где люди как горох высыпают из гортранспорта и мчат на пригородные электрички-маршрутки, а также на авто-межгород и поезда дальнего следования. Все эти «который час-как пройти-на чём лучше доехать» — это всё пускать в игнор и следовать далее, воткнув напряжённый взгляд под ноги. Старых людей, впрочем, и это не спасёт — необходимы очки, без них маршрут не проложить. На тротуаре уже давно (год? два?) торчат уголки, трубки, части бывших креплений и прочая арматура.

Ни разу, бывая в этом проклятом месте, я не прошла его, чтобы не увидеть, как кто-то бы не упал, не снёс себе пол-башмака, не перевернул пенсовскую сумку на колёсах или не полетел бы плашмя, на расслабоне сойдя со ступеней троллейбуса на якобы тротуар.

Ранее стало известно, что железнодорожный вокзал в Барнауле и прилегающую к нему площадь планируют реконструировать до 2024 года.

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