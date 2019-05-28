«Проклятое место». Барнаульцев шокирует состояние тротуаров на привокзальной площади

Никогда не заговаривайте с неизвестными ©. Особенно в Барнауле. Утром и вечером, а также днём и в сумерках, особенно ночью. На его привокзальной тем более площади «двух вокзалов», там, где люди как горох высыпают из гортранспорта и мчат на пригородные электрички-маршрутки, а также на авто-межгород и поезда дальнего следования. Все эти «который час-как пройти-на чём лучше доехать» — это всё пускать в игнор и следовать далее, воткнув напряжённый взгляд под ноги. Старых людей, впрочем, и это не спасёт — необходимы очки, без них маршрут не проложить. На тротуаре уже давно (год? два?) торчат уголки, трубки, части бывших креплений и прочая арматура.

Ни разу, бывая в этом проклятом месте, я не прошла его, чтобы не увидеть, как кто-то бы не упал, не снёс себе пол-башмака, не перевернул пенсовскую сумку на колёсах или не полетел бы плашмя, на расслабоне сойдя со ступеней троллейбуса на якобы тротуар.