Прокуратура и мэрия Барнаула разошлись во мнениях об опасности рассыпающегося детсада

Мнение администрации Барнаула
Замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов официально подтвердил, что прежним руководителем детсада своевременно не принимались меры по сохранению удовлетворительного внешнего вида здания. В июне мэрия дала добро на капремонт.
Чиновник отметил, что в здании проведен ремонт в группах, коридорах и пищеблоке, а также спортивного и игрового оборудования на четырех участках. Дополнительно совместно с родителями провели косметический ремонт крылец, цоколя и стен.
В целом здание соответствует санитарным требованиям и нормам, угрозы жизни и здоровью детей нет.
«Заключение об аварийности здания отсутствует», — заявил Артемов.
В 2020 году там за 3 млн рублей проведут капитальный ремонт.
Мнение прокуратуры
И.о. прокурора города Андрей Аксенов же ответил, стены в коридоре на лестничном пролете не гладкие (трещины, местами отслоилась штукатурка, краска вследствие протекания кровли), что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. На территории имеются участки дорожек, где отсутствует асфальтовое покрытие.
Конструкция окон в некоторых спальнях не предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, а именно: по два окна в каждой спальне не открываются, заклеены монтажной пеной, скотчем, пленкой, не подвергаются уборке.
Основные конструкции изношены на 90% (!).
«Выявленные проверкой обстоятельства создают условия, влекущие угрозу жизни и здоровья воспитанников детского сада, возможность дальнейшего повреждения кровли здания, попадания влаги, ненадлежащей работы системы отопления в отопительный сезон, нарушение прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения и воспитания», — считает представитель надзорного органа.
В адрес председателя комитета по образованию города Барнаула внесли представление.
Как уже писал altapress.ru, после того, как ситуация с «Теремком» получила общественный резонанс, заведующая учреждения написала заявление об увольнении.