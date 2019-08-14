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14 августа 25°C

Прокуратура и мэрия Барнаула разошлись во мнениях об опасности рассыпающегося детсада

Детский сад № 249 «Теремок» в Барнауле продолжает быть предметом горячих обсуждений. В «Справедливой России» дождались ответов прокуратуры и администрации города о состоянии здания, на которое ранее жаловались барнаульцы. Выводы оказались противоречивыми.

Детский сад "Теремок" в Барнауле.
Детский сад "Теремок" в Барнауле.
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Мнение администрации Барнаула

Замглавы администрации города по социальной политике Александр Артемов официально подтвердил, что прежним руководителем детсада своевременно не принимались меры по сохранению удовлетворительного внешнего вида здания. В июне мэрия дала добро на капремонт.

Чиновник отметил, что в здании проведен ремонт в группах, коридорах и пищеблоке, а также спортивного и игрового оборудования на четырех участках. Дополнительно совместно с родителями провели косметический ремонт крылец, цоколя и стен.

В целом здание соответствует санитарным требованиям и нормам, угрозы жизни и здоровью детей нет.

«Заключение об аварийности здания отсутствует», — заявил Артемов.

В 2020 году там за 3 млн рублей проведут капитальный ремонт.

Мнение прокуратуры

И.о. прокурора города Андрей Аксенов же ответил, стены в коридоре на лестничном пролете не гладкие (трещины, местами отслоилась штукатурка, краска вследствие протекания кровли), что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. На территории имеются участки дорожек, где отсутствует асфальтовое покрытие.

Конструкция окон в некоторых спальнях не предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, а именно: по два окна в каждой спальне не открываются, заклеены монтажной пеной, скотчем, пленкой, не подвергаются уборке.

Основные конструкции изношены на 90% (!).

«Выявленные проверкой обстоятельства создают условия, влекущие угрозу жизни и здоровья воспитанников детского сада, возможность дальнейшего повреждения кровли здания, попадания влаги, ненадлежащей работы системы отопления в отопительный сезон, нарушение прав несовершеннолетних на безопасные условия обучения и воспитания», — считает представитель надзорного органа.

В адрес председателя комитета по образованию города Барнаула внесли представление.

Как уже писал altapress.ru, после того, как ситуация с «Теремком» получила общественный резонанс, заведующая учреждения написала заявление об увольнении.

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