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Образование

Заведующая рассыпающимся детсадом в Барнауле уволилась

Заведующая «опасным» барнаульским детским садом № 249 «Теремок» написала заявление об увольнении, заявил координатор проекта «Единой России» «Новая школа», депутат АКЗС Сергей Писарев. Это произошло сразу после того, как СМИ написали об ужасном состоянии здания.

Детский сад "Теремок"
Детский сад "Теремок"
Barnaul 22

Как писал altapress.ru, на фасаде здания видны дыры и обвалившаяся штукатурка, в помещении — облупленные стены и потолки. А ремонт в здании якобы проводился.

Сергей Писарев отметил, что заведующая по причинам, которые еще предстоит выяснить, не делала косметический ремонт. Хотя средства на это были.

Косметический ремонт уже начался и будет сделан в течение месяца, сообщила пресс-служба партии.

На капремонт, который запланировали на 2020 год, выделили около 3 млн рублей.

Также ситуацией в детском саду уже занимается прокуратура совместно с региональным управлением Роспотребнадзора и ГУ МЧС по Алтайскому краю.

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