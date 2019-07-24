Заведующая рассыпающимся детсадом в Барнауле уволилась

Как писал altapress.ru, на фасаде здания видны дыры и обвалившаяся штукатурка, в помещении — облупленные стены и потолки. А ремонт в здании якобы проводился.
Сергей Писарев отметил, что заведующая по причинам, которые еще предстоит выяснить, не делала косметический ремонт. Хотя средства на это были.
Косметический ремонт уже начался и будет сделан в течение месяца, сообщила пресс-служба партии.
На капремонт, который запланировали на 2020 год, выделили около 3 млн рублей.
Также ситуацией в детском саду уже занимается прокуратура совместно с региональным управлением Роспотребнадзора и ГУ МЧС по Алтайскому краю.