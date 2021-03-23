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Жизнь
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Прокуратура нашла нарушения в уборке дорог и тротуаров в Барнауле

Прокуратура Барнаула проверила, как администрация города исполняет свои обязанности по содержанию дорог и тротуаров, которые ведут к школам.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Проверяли дороги у школ № 88, 13 и 22. Как оказалось, дороги и тротуары не включили в муниципальное задание «Автодорстроя» и ненадлежащим образом их содержали, не чистили от снега и наледи.

«Допущенные нарушения явились основанием для внесения председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула представления об устранении нарушений», — заявили в ведомстве.

Виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что за зимний сезон 2020−2021 годов с барнаульских дорог вывезли почти 650 тыс. кубометров снега.

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