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Жизнь

Прокуратура откликнулась на жалобы барнаульцев о нечищеных тротуарах

После жалоб и обращений жителей Барнаула о плохой уборке снега на дорогах и тротуарах представители прокуратуры вместе с сотрудниками ГИБДД выехали на проверку.

Мощный снегопад в Барнауле.
Мощный снегопад в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Они подтвердили многочисленные нарушения ГОСТ при очистке более чем на 90 участках, в том числе в пригородных поселках, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Наличие «зимней скользкости» (снежного наката) выявили на ул. Партизанская, Георгиева, Крупской, Ядринцева, Советской Армии, пр. Строителей и других.

Формирование снежных валов ближе 10 м от пешеходного перехода, а также на подходах к ним нашли, в частности, в пер. Ядринцева, на ул. Мамонтова, Горького, Гоголя, Анатолия, пр. Комсомольскому и ряде других.

Слишком узкая проезжая часть оказала на ул. Советская, Чкалова, Интернациональная, Пролетарская, Пушкина, Ядринцева, Кирова, Исакова, пр. Северный Власихинский и других.

«При этом достаточных мер органами местного самоуправления, МБУ „Автодорстрой“ не предпринято», — заключили в прокуратуре.

В адрес администрации города внесли представление об устранении нарушений и привлечению виновных к дисциплинарной ответственности.

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