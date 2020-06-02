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Жизнь

Прокуратура отсудила бомбоубежище у бизнесмена в Сибири

В Новосибирске суд по иску прокуратуры вернул в собственность России противорадиационное укрытие, сообщает «Интерфакс».

Бомбоубежище.
Бомбоубежище.
CC0

Поводом для обращения в суд стали итоги проверки — ранее прокуратура выяснила, что коммерсант незаконно оформил право собственности на защитное сооружение в частную собственность.

«При этом юридическое лицо в надлежащем состоянии не содержало объект гражданской обороны площадью 600 квадратных метров», — подчеркнули в ведомстве.

Бизнесмен сдавал бомбоубежище в аренду третьим лицам, получая за это некую выгоду.

Напомним, в Алтайском крае происходит ситуация наоборот — чиновники продают бомбоубежище, но укрыться в нем не получится из-за аварийности конструкции.

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