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Жизнь

Прокуратура покупает трехкомнатную квартиру в Новосибирске у алтайского господрядчика

Западно-Сибирская транспортная прокуратура покупает квартиру в новосибирской новостройке за 4,6 млн рублей, пишет tayga.info со ссылкой на документы закупки. Застройщик — компания «Селф», которая занимается строительством художественного музея Алтайского края.

Квартира. Интерьер.
Квартира. Интерьер.
СС0

Сообщается, что транспортная прокуратура решила купить трехкомнатную квартиру площадью 87,5 кв. м в ЖК «Кларус-парк». Дом ввели в эксплуатацию в 2019 году. В жилом комплексе есть трехуровневый теплый подземный паркинг, пять скоростных лифтов, зимний сад и фитнес-центр.

Компания «Селф» принадлежит бизнесмену Нодару Шонии. Издание отмечает, что по данным сайта госзакупок он заработал на госконтрактах более 11,9 млрд рублей.

Согласно декларациям, среди сотрудников Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которые работают в Новосибирске, служебного жилья нет у заместителя транспортного прокурора Валерия Макарова и главы ведомства Дениса Костенко (он владеет домом площадью 269 кв. м), пишет издание.

Жилищные условия остальных замов хуже приобретаемой квартиры. Жильем большей площади (109 кв. м.) пользуется только транспортный прокурор Новосибирска Роман Доценко.

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