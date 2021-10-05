6 октября
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Жизнь

Прокуратура потребовала запретить в России «Мужское государство»

Прокуратура Нижегородской через суд будет добиваться признания незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство» экстремистской организацией.

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Ответчиками указаны три физических лица — Владислав Поздняков, Игорь Носов и Дмитрий Губанов, а также само объединение «Мужское государство», уточняет «Интерфакс».

«Будет рассмотрен иск о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения «Мужское государство», — сказал собеседник агентства в суде.

В декабре 2018 года Поздняков был приговорен к двум годам лишения свободы условно за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

По версии следствия, он создал в соцсети группу, в которой размещал фото- и видеоизображения, возбуждающие вражду по отношению к женщинам.

В марте 2019 года суд с учетом частичной декриминализации статьи за экстремизм отменил наказание.

Ранее Поздняков потребовал извинений от барнаульской сети ресторанов «Тандыр № 1» за фотографию, на который был изображен чернокожий парень. Изображение, по мнению лидера незарегистрированного объединения, навязывало чуждые россиянам ценности.

Несмотря на всю абсурдность обвинений, ресторан удалил фото.

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