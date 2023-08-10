10 августа
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Жизнь

Прокуратура проверила детский лагерь с играми про смерть в Новосибирской области

После публикации Сиб.фм о «зомби апокалипсисе» в лагере «Лесная сказка» начали проверку. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
СС0

В лагерь для проверки выехали представители уполномоченного по правам ребенка и Минитруда и социального развития Новосибирской области.

В результате проверки выявлены нарушения. По их итогам примут меры.

Напомним, в Новосибирской области появился лагерь, в расписании которого есть «подготовка к смерти».

Там были предусмотрены тематические дни, среди которых - день, посвященный смерти.

Кроме необычного расписания, родителей удивило и то, что у детей забирали телефоны.

Также был поставлен вопрос и о гигиене: мальчикам предоставлялся уличный душ, а девочки могли проводить водные процедуры в закрытом помещении, но только раз в два дня.

Ранее приехавших в Турцию в лагерь детей выселили из отеля посреди ночи.

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