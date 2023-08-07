Приехавших в Турцию в лагерь детей выселили из отеля посреди ночи

Часть выселенных из турецкого отеля детей возвращаются в Россию, часть остаются на отдых в других отелях Турции. Туроператор «Колибри» так и не найден.
История с незапланированным возвращением школьников из Кемера в Россию продолжается три дня. Детей — около 70 человек — выставили из отеля буквально посреди ночи, потому что турфирма «Колибри», у которой покупали путевки, не оплатила проживание, указывает bfm.ru.
Родителям пришлось экстренно организовывать переселение детей в другие гостиницы с помощью других туроператоров.
Несколько групп детей уже вернулись на родину. Продавец странных туров до сих пор не найден.
По данным генконсульства России в Турции на вечер 6 августа, в анталийском Кемере остаются 20 детей и четверо сопровождающих взрослых. Остальные несколькими рейсами уже прибыли в Москву и Санкт-Петербург.
Родители оплачивали отдых своих детей на карту физлица, что совершенно недопустимо.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила об обращении в Следственный комитет с просьбой организовать проверку по факту недобросовестного оказания услуг фирмой «Колибри».
Ранее ФСБ задержало VIP-персону по делу о хищении миллионов на алтайском туризме.
Между тем эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов. Они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами. Наиболее распространенная афера — продажа поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов.
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