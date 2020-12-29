Прокуратура проверит барнаульский водоканал после многократных аварий

В частности, речь идет о порыве водопроводной сети на ул. Солнечная поляна, 37б. Надзорное ведомство проверит, как ресурсоснабжающая организация выполняет обязанности по содержанию сети.
Также началась проверка по факту причинения вреда имуществу собственника торгового павильона, который затопило из-за аварии.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы города с начала декабря произошли уже несколько аварий, в том числе по ул. Анатолия, 65, Шумакова, 38, Ленина, 165, пр. Южный, 27.
Чиновников администрации Барнаула тоже проверят, должным ли образом они контролируют реализацию водоканалом мероприятий инвестиционной программы.