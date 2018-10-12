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Прокуратура проверит на экстремизм песни российских рэперов

Прокуратура Москвы проверит песни рэперов Гнойного и Замая на экстремизм. В правоохранительные органы поступило заявление, что в текстах этих исполнителей содержатся антисемитские и неонацистские взгляды, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Павла Ясмана, который представляет интересы музыкантов.

Рэпер Гнойный в Барнауле.
Рэпер Гнойный в Барнауле.
Александра Фоменко.

Адвокат рассказал, что заявление подал некий гражданин Зелимханов:

Заявитель утверждает, что рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций и привел строчки из семи песен исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона, и попросил разобраться, почему Замаю и Гнойному предоставляются площадки для выступлений.

К проверке привлекли лингвистов и сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Павел Ясман уверен, что если песни Гнойного и Замая изучат с учетом общего контекста их творчества, то «проверка ничего не должна выявить».

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