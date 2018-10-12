Прокуратура проверит на экстремизм песни российских рэперов

Адвокат рассказал, что заявление подал некий гражданин Зелимханов:
Заявитель утверждает, что рэперы придерживаются явных антисемитских и пронеонацистских позиций и привел строчки из семи песен исполнителей, а также цитаты из баттла Гнойного и Оксимирона, и попросил разобраться, почему Замаю и Гнойному предоставляются площадки для выступлений.
К проверке привлекли лингвистов и сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Павел Ясман уверен, что если песни Гнойного и Замая изучат с учетом общего контекста их творчества, то «проверка ничего не должна выявить».