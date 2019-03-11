Прокуратура решила судиться с ДК Барнаула из-за нарушений пожарной безопасности

Ответчиком по делу значится МБУК «Дворец культуры г. Барнаула», истцом — прокурор Ленинского района города. Как сообщила altapress.ru помощник прокурора Ольга Попова, речи о закрытии учреждения не идет. В здании нашли нарушения пожарной безопасности еще в апреле 2018 года, почти все из которых устранили. «Остались мелочи, которые не влияют на безопасность граждан, но требуют финансирования», — заявили в ведомстве.
Директор культурного учреждения Роман Ильин заявил порталу amic.ru, что информация об иске «не соответствует действительности». Он сообщил, что у ведомства действительно были претензии к работе дворца весной 2018 года, но все недочеты исправили в ходе реконструкции. Судя по всему, руководитель ДК просто еще не получил повестку в суд.
В 2018 году администрация города рассказывала, что во Дворце культуры идет капитальный ремонт, на который выделили 35 млн рублей. В здании должны были поменять все коммуникации, обновить первый этаж, гардеробные, зоны туалетов, буфеты.
Во Дворце культуры города работают более 50 творческих коллективов, в которых занимаются почти 2 тыс. человек, сообщает telegram-канал «Неляпунов».
Ранее прокуратура обращалась в суд к собственнику ДК Сибэнергомаш, но через пару заседаний отказалась от своих требований в связи с устранением нарушений.