«Котельщики» не закроют. Прокуратура отказалась от требований к ДК «Сибэнергомаш»

Барнаульский ДК «Сибэнергомаш» не будут закрывать за нарушения пожарной безопасности, которые ранее нашли в здании. Прокуратура отказалась от исковых требований, которые заявляла в январе 2019 года.

При совместной проверке с МЧС представители прокуратуры зафиксировали следующие нарушения в ДК:

пути эвакуации загромождены торговыми точками;

неисправна система пожаротушения под сценой;

пожарная сигнализация работает с нарушениями;

в подвале не работает система аварийной вентиляции.

В иске прокурор Железнодорожного района Барнаула требовал устранить все нарушения и запретить эксплуатировать здание до их ликвидации. Но, поскольку собственник активно занимался приведением объекта в соответствие с требованиями, ведомство не спешило просить суд закрыть «Сибэнергомаш» для посещения.

Собственнику ДК, бизнесмену Михаилу Макарову, предоставили месяц для того, чтобы доказать безопасность объекта. На заседании суда 22 февраля прокуратура отказалась от иска. Очевидно, что в здании удалось ликвидировать если не все, то самые серьезные недочеты.

ДК «Сибэнергомаш». Анна Зайкова , altapress.ru

В 2015—2016 годах у ДК «Сибэнергомаш» были проблемы в связи с банкротством одноименного завода. Здание выставили на торги, но его долго не хотели покупать. В результате здание площадью 7,1 тыс. кв. м. и прилегающий земельный участок площадью в 11,6 тыс. кв. м. приобрел на торгах местный предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн. руб.

Новый собственник объекта в несколько раз поднял арендную плату. Из-за этого под угрозой закрытия оказался Алтайский краевой клуб настольного тенниса. После вмешательства властей сторонам удалось договориться.

Сейчас в ДК работают 23 организации, в том числе Алтайский краевой клуб настольного тенниса, Барнаульский духовой оркестр, вокальные, хореографические и спортивные секции. В «Сибэнергомаше» проводят гастрольные выступления многие российские артисты.