Прокуратура не будет просить суд закрывать ДК «Сибэнергомаш»

Прокуратура Железнодорожного района не собирается просить суд закрывать ДК «Сибэнергомаш» за нарушения пожарной безопасности, которые нашли в здании. Об этом altapress.ru сообщила старший помощник районного прокурора Оксана Мухина.

Ранее стало известно, что прокурор Железнодорожного района Барнаула обратился в суд с иском к ДК «Сибэнергомаш». Основное требование — нарушения правил пожарной безопасности. Как сообщили в ведомстве, собственник здания контактирует с правоохранителями и МЧС и активно устраняет проблемы, поэтому речи о принятии обеспечительных мер (закрытии объекта) пока не идет.

Предварительное судебное заседание по делу состоится 17 января.

В 2015—2016 годах у ДК «Сибэнергомаш» были проблемы в связи с банкротством одноименного завода. Здание выставили на торги, но его долго не хотели покупать. В результате здание площадью 7,1 тыс. кв. м. и прилегающий земельный участок площадью в 11,6 тыс. кв. м. приобрел на торгах местный предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн. руб.

Новый собственник объекта в несколько раз поднял арендную плату. Из-за этого под угрозой закрытия оказался Алтайский краевой клуб настольного тенниса. После вмешательства властей сторонам удалось договориться.

Сейчас в ДК работают 23 организации, в том числе Алтайский краевой клуб настольного тенниса, Барнаульский духовой оркестр, вокальные, хореографические и спортивные секции. В «Сибэнергомаше» проводят гастрольные выступления многие российские артисты. Так, в конце ноября 2018 года там выступала группа «Чайф».

Факт

В ДК «Сибэнергомаш» около 700 зрительских мест. Примерно такая же вместимость у ДК Барнаула и театра Драмы. После закрытого Дворца зрелищ и спорта самой большой концертной площадкой в городе остается ДК Моторщиков — в нем 1000 мест.