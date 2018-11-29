Оранжевая акция в Барнауле. Зрители пришли в касках на концерт «Чайфа»

Среди публики встречались люди в оранжевых касках или в оранжевой одежде в честь знаменитой песни «Оранжевое настроение». Да и сами «чайфы» были в оранжевом и даже отметили на своей страничке в Instagam пришедшего в каске поклонника.

Юбилей «Шекогали»

На концерте в Барнауле «Чайф» сыграл весь именинный альбом, а также все знаковые хиты из других альбомов.

«Шекогали» был готов ещё в марте 1998 года. Музыканты долго ждали выгодного предложения, но потом грянул кризис 17 августа. Выпустить долгожданный альбом удалось только в 1999 году. В это время песни «Завяжи мне глаза», «Кончается век», «Аргентина — Ямайка 5:0», «В её глазах» звучали на многих радиостанциях.