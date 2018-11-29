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Оранжевая акция в Барнауле. Зрители пришли в касках на концерт «Чайфа»

28 ноября патриархи русского рока — уральская команда «Чайф» — подарили оранжевое настроение зрителям, заполнившим битком зал ДК «Сибэнергомаш». Гастроли «чайфов» посвящены 20-летию «Шекогали». Барнаульцы, побывавшие на концерте, с радостью постят в соцсети снимки с выступления любимых артистов.

На концерте группы "Чайф" в Барнауле. 28 ноября 2018 год.
На концерте группы "Чайф" в Барнауле. 28 ноября 2018 год.
www.instagram.com/nadine_gri4

Среди публики встречались люди в оранжевых касках или в оранжевой одежде в честь знаменитой песни «Оранжевое настроение». Да и сами «чайфы» были в оранжевом и даже отметили на своей страничке в Instagam пришедшего в каске поклонника.

Юбилей «Шекогали»

На концерте в Барнауле «Чайф» сыграл весь именинный альбом, а также все знаковые хиты из других альбомов.

«Шекогали» был готов ещё в марте 1998 года. Музыканты долго ждали выгодного предложения, но потом грянул кризис 17 августа. Выпустить долгожданный альбом удалось только в 1999 году. В это время песни «Завяжи мне глаза», «Кончается век», «Аргентина — Ямайка 5:0», «В её глазах» звучали на многих радиостанциях.

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