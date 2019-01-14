Прокуратура просит закрыть барнаульский ДК «Сибэнергомаш»

В здании нашли нарушения пожарной безопасности, которые угрожают неопределенному кругу лиц. Судя по всему, ДК может постигнуть судьба Дворца зрелищ и спорта. Ближайшее заседание по делу назначено на 17 января.
В 2015—2016 годах у ДК «Сибэнергомаш» были проблемы в связи с банкротством одноименного завода. Здание выставили на торги, но его долго не хотели покупать. В результате здание площадью 7,1 тыс. кв. м. и прилегающий земельный участок площадью в 11,6 тыс. кв. м. приобрел на торгах местный предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн. руб.
Факт
В ДК «Сибэнергомаш» около 800 зрительских мест. Такая же вместимость у ДК Барнаула и театра Драмы. После закрытого Дворца зрелищ и спорта самой большой концертной площадкой в городе остается ДК Моторщиков — в нем 1000 мест.