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Прокуратура просит закрыть барнаульский ДК «Сибэнергомаш»

Прокуратура Железнодорожного района Барнаула подала в суд иск с требованием закрыть ДК «Сибэнергомаш». Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на ведомство.

ДК "Сибэнергомаш".
ДК "Сибэнергомаш".
Анна Зайкова

В здании нашли нарушения пожарной безопасности, которые угрожают неопределенному кругу лиц. Судя по всему, ДК может постигнуть судьба Дворца зрелищ и спорта. Ближайшее заседание по делу назначено на 17 января.

В 2015—2016 годах у ДК «Сибэнергомаш» были проблемы в связи с банкротством одноименного завода. Здание выставили на торги, но его долго не хотели покупать. В результате здание площадью 7,1 тыс. кв. м. и прилегающий земельный участок площадью в 11,6 тыс. кв. м. приобрел на торгах местный предприниматель Михаил Макаров за 86,2 млн. руб.

Факт

В ДК «Сибэнергомаш» около 800 зрительских мест. Такая же вместимость у ДК Барнаула и театра Драмы. После закрытого Дворца зрелищ и спорта самой большой концертной площадкой в городе остается ДК Моторщиков — в нем 1000 мест.

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