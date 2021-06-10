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Жизнь

Прокуратура требует закрыть завод экс-депутата АКЗС

Асфальтосмесительный завод, принадлежащий экс-депутату алтайского парламента Артаку Махсудяну, через суд требуют приостановить.

Дым.
Дым.
СС0

Причиной требования стало неисполнение решений Рубцовского городского суда, пишет «Политсибру» со ссылкой на сообщество «Правовой Рубцовск».

В 2020 году жители города жаловались на нарушения экологии (вредные выбросы), а суд обязал предпринимателя убрать производственные отходы и поставить вредные для экологии объекты на государственный учет.

Артак Махсудян был депутатом краевого парламента VI созыва. В 2016 году его признали банкротом, но в конце 2017 года его долг перед компанией «Снок-Инвест» в сумме 3,7 млн рублей выкупил и простил Артем Махсудян.

Ранее в суд ушло дело депутата АКЗС Всеволода Кондратьева. Его обвиняют в даче взятки на сумму 2,5 млн рублей.

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