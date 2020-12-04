Прокуратура вопреки всему будет проверять вырубку за барнаульским «Ашаном»

Прокуратура начала проверку информации о вырубках в районе садоводства «Мичуринцев» несмотря на то, что ранее краевое минприроды заявило о законности рубок.

Прокуратура Индустриального района проверит информацию о нарушениях лесного законодательства при проведении санитарных рубок предприятием «Алтайкровля», говорится в сообщении ведомства.

Ранее барнаульцы заподозрили, что за «Ашаном» незаконно вырубаются здоровые деревья. На сообщение отреагировали в краевом минприроды.

Госинспекторы выезжали на место и не обнаружили нарушений лесного законодательства.

На самом деле проверяющих на месте не было, сообщила группа местных жителей в разговоре с «Банкфаксом».