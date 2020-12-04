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Жизнь

Прокуратура вопреки всему будет проверять вырубку за барнаульским «Ашаном»

Прокуратура начала проверку информации о вырубках в районе садоводства «Мичуринцев» несмотря на то, что ранее краевое минприроды заявило о законности рубок.

Вырубка леса в Барнауле.
Вырубка леса в Барнауле.
instagram.com/barnaul.insta/

Прокуратура Индустриального района проверит информацию о нарушениях лесного законодательства при проведении санитарных рубок предприятием «Алтайкровля», говорится в сообщении ведомства.

Ранее барнаульцы заподозрили, что за «Ашаном» незаконно вырубаются здоровые деревья. На сообщение отреагировали в краевом минприроды.

Госинспекторы выезжали на место и не обнаружили нарушений лесного законодательства.

На самом деле проверяющих на месте не было, сообщила группа местных жителей в разговоре с «Банкфаксом».

«Мы были готовы выйти и на митинг, но введенные из-за коронавируса ограничения не позволят нам этого сделать. Просто так мы этого оставить тоже не можем. Вместо трассы здоровья наши дети видят мужчин с бензопилами и кострища по всему лесу. Как будто война началась. Невозможно на это смотреть», — говорят активисты.

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