Прокуратура вопреки всему будет проверять вырубку за барнаульским «Ашаном»

Прокуратура Индустриального района проверит информацию о нарушениях лесного законодательства при проведении санитарных рубок предприятием «Алтайкровля», говорится в сообщении ведомства.
Ранее барнаульцы заподозрили, что за «Ашаном» незаконно вырубаются здоровые деревья. На сообщение отреагировали в краевом минприроды.
Госинспекторы выезжали на место и не обнаружили нарушений лесного законодательства.
На самом деле проверяющих на месте не было, сообщила группа местных жителей в разговоре с «Банкфаксом».
«Мы были готовы выйти и на митинг, но введенные из-за коронавируса ограничения не позволят нам этого сделать. Просто так мы этого оставить тоже не можем. Вместо трассы здоровья наши дети видят мужчин с бензопилами и кострища по всему лесу. Как будто война началась. Невозможно на это смотреть», — говорят активисты.