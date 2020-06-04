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Жизнь

Прокурор Алтайского края поручил проверить свалку на берегу Оби

Прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил природоохранной прокуратуре проверить информацию о свалке на берегу Оби. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свалка на берегу Оби.
Свалка на берегу Оби.
Скриншот видео vesti22.tv

Надзорное ведомство проверит все факты, о которых рассказали ранее журналисты.

Напомним, жители Барнаула обнаружили тонны строительного мусора, которые со всего города за деньги на КамАЗах везут прямо в зеленую зону на берегу Оби

«В случае подтверждения изложенных фактов к нарушителям будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — уверяют в прокуратуре.

В региональном ведомстве сообщают, что накануне в ходе проверки нашли пять несанкционированных свалок. В адрес главы Барнаула внесли представление с требованием ликвидировать несанкционированные места размещения отходов.

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