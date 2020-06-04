Прокурор Алтайского края поручил проверить свалку на берегу Оби

Надзорное ведомство проверит все факты, о которых рассказали ранее журналисты.
Напомним, жители Барнаула обнаружили тонны строительного мусора, которые со всего города за деньги на КамАЗах везут прямо в зеленую зону на берегу Оби
«В случае подтверждения изложенных фактов к нарушителям будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — уверяют в прокуратуре.
В региональном ведомстве сообщают, что накануне в ходе проверки нашли пять несанкционированных свалок. В адрес главы Барнаула внесли представление с требованием ликвидировать несанкционированные места размещения отходов.