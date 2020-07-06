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6 июля 23°C
Жизнь

«Пролетая над гнездом Рудковской»: звездная пара решила сбивать и присваивать дроны «вынюхивателей»

Продюсера Яна Рудковская похвасталась в своем Instagram об установке специальной системы защиты от дронов, которые летают над ее домом.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Снимок экрана @plushenkoofficial

Такое предупреждение в первую очередь относится к папарацци, отметила супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Помнится, в прошлом году над нашим домом и участком летал дрон, потом вышли материалы с расположением всех объектов», — объяснила Рудковская решение «проапгрейдить» дом.

Рудковская подчеркнула, что накануне в жилье поставили хитрую систему, которая сбивает любой дрон.

«Так что я бы не рисковала, так как все, что с неба упадет на нашу территорию, автоматически становится нашим. Тем более, когда незаконно летает», — обратилась она к тем, кто постоянно «вынюхивает, высматривает и шпионит».

Ранее Евгений Плющенко и Яна Рудковская сняли агитационное видео вместе со своим сыном. Звездная пара попросила россиян «не обесценивать свою позицию» и обязательно проголосовать за поправки к Конституции.

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