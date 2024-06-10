Магнитная буря начнется в 15 часов по московскому времени и сначала будет иметь уровень G1. Затем ее интенсивность возрастет до уровня G2.

Ожидается, что буря продлится до полуночи, после чего снова снизится до уровня G1. Согласно прогнозу, она завершится примерно в 9 утра 11 июня по московскому времени.

Причиной магнитной бури является вспышка, произошедшая на краю Солнца.

Специалисты считают, что прямые удары по Земле маловероятны, но возможны косвенные воздействия. Прогнозирование таких воздействий затруднено из-за движения вещества в области, заполненной плазмой солнечного ветра. Это может привести к смещению выброса и изменению его траектории как в сторону приближения к нашей планете, так и в обратном направлении.

Ранее сообщалось, что большую часть морских птиц погубят тропические циклоны.

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